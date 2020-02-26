В Сенаті США запропонували виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер виступив з пропозицією виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом Covid-19, замість $2,5 млрд, які запропонували у Білому домі.

Напередодні виступу Шумера Демократична партія розкритикувала пропозицію Білого дому.

– Ця пропозиція забезпечить необхідні ресурси для глобальної боротьби з коронавірусом. Американці мають знати, що їхній уряд готовий опанувати ситуацію, перш ніж коронавірус пошириться на наші громади, – сказав сенатор.

Читайте: Ефективного лікування коронавірусу поки немає – ВООЗ

Пропозиція Шумера передбачає виділення коштів на:

роботу центрів контролю та профілактики захворювань – $1,5 млрд;

розроблення вакцини проти коронавірусу в Національному інституті охорони здоров’я – $1 млрд;

резервний фонд для надзвичайних ситуацій при Агентстві США з міжнародного розвитку – $1 млрд;

Фонд надзвичайних ситуацій громадського здоров’я та соціальних служб – $3 млрд;

відшкодування місцевій владі видатків на боротьбу з коронавірусом – $2 млрд.

Нагадаємо, в Італії зафіксували вже 322 випадки захворювання новим типом коронавірусу. Країна стала найбільшим осередком захворювання в Європі.

Через це європейські країни вирішили посилити заходи безпеки щодо коронавірусу, аби не допустити його розповсюдження.