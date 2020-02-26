Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 26 лютого інфіковано 80 994 осіб.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 2 760 пацієнтів. Із лікарень виписали 30 тис. осіб.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Китаї – 507 випадків. При цьому 70 людей померли від коронавірусу, а 2 659 осіб видужали.

Південна Корея за добу нарахувала 144 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувалися.

Італія – третя країна в світі за кількістю заражених – звітує про 93 особи, які заразилися коронавірусом за останні 24 години. Троє людей померли. Загалом в Італії вже 322 людини інфіковані. Читайте: Причин для паніки немає – Гончарук про ситуацію з коронавірусом в України

В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, у зв’язку з поширенням коронавірусу Covid-19 в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які перебувають з цієї країни.