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Коронавірус може перерости в пандемію – ВООЗ

Епідемія коронавірусу Covid-19 викликає серйозні побоювання і може перерости в пандемію.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наразі не можна назвати коронавірус пандемією, але закликав готуватися до найгіршого сценарію.

– Ми повинні зосередитися на стримуванні, роблячи все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії, – сказав Гебрейесус.

Згідно з останніми даними, в Китаї було зафіксовано понад 78 тис. випадків зараження на коронавірус.

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За межами Китаю Covid-19 захворіли понад 2 тис. осіб в 28 країнах, з яких померли 23 людини.

До слова, через коронавірус українців закликали утриматися від поїздок за кордон.

Джерело: CNBC

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