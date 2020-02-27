Коронавірус може перерости в пандемію – ВООЗ

Епідемія коронавірусу Covid-19 викликає серйозні побоювання і може перерости в пандемію.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наразі не можна назвати коронавірус пандемією, але закликав готуватися до найгіршого сценарію.
– Ми повинні зосередитися на стримуванні, роблячи все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії, – сказав Гебрейесус.
Згідно з останніми даними, в Китаї було зафіксовано понад 78 тис. випадків зараження на коронавірус.
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За межами Китаю Covid-19 захворіли понад 2 тис. осіб в 28 країнах, з яких померли 23 людини.
До слова, через коронавірус українців закликали утриматися від поїздок за кордон.
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