PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус на Diamond Princess: що посилило смертельний спалах

Головний радник уряду Японії вважає, що карантин на Diamond Princess був некоректним.

Він визнав, що через прийнятих на круїзному кораблі карантинних заходів, могло статися поширення коронавірусу серед членів екіпажу і пасажирів.

Після того, як на борту Diamond Princess виявили спалах коронавірусу, японці на два тижні помістили круїзний лайнер на карантин. У цей період понад 700 осіб заразилися Covid-19, четверо з яких померли.

Читайте: Карантин на Diamond Princess: українці не хочуть евакуюватися

За словами експертів, японський уряд прийняв важке рішення, коли дозволив членам екіпажу продовжувати роботу на круїзному лайнері незважаючи на ризик зараження, задля забезпечення безперервної роботи круїзного судна.

На їхню думку, заражені співробітники могли передати інфекцію своїм колегам і пасажирам, що і посилило смертельний спалах.

До слова, у трьох росіян, евакуйованих в Казань 22 лютого з круїзного лайнера Diamond Princess, підтвердили коронавірус.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка