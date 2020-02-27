Коронавірус на Diamond Princess: що посилило смертельний спалах

Головний радник уряду Японії вважає, що карантин на Diamond Princess був некоректним.

Він визнав, що через прийнятих на круїзному кораблі карантинних заходів, могло статися поширення коронавірусу серед членів екіпажу і пасажирів.

Після того, як на борту Diamond Princess виявили спалах коронавірусу, японці на два тижні помістили круїзний лайнер на карантин. У цей період понад 700 осіб заразилися Covid-19, четверо з яких померли.

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За словами експертів, японський уряд прийняв важке рішення, коли дозволив членам екіпажу продовжувати роботу на круїзному лайнері незважаючи на ризик зараження, задля забезпечення безперервної роботи круїзного судна.

На їхню думку, заражені співробітники могли передати інфекцію своїм колегам і пасажирам, що і посилило смертельний спалах.

До слова, у трьох росіян, евакуйованих в Казань 22 лютого з круїзного лайнера Diamond Princess, підтвердили коронавірус.