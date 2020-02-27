Можливий наступник Меркель закликав Німеччину і ЄС піти назустріч Росії

Колишній голова фракції Християнсько-демократичного союзу в бундестазі Фрідріх Мерц закликав Німеччину і ЄС піти назустріч Росії.
Зараз він висунув свою кандидатуру на пост голови ХДС.
– Росія дуже сильно ускладнює нам життя, але без Росії не вдасться досягти довгострокової стабільності в Європі.
Німеччина і Європа повинні йти назустріч Росії і використовувати всі способи для того, щоб в 21-му столітті точок дотику стало більше, – заявив Мерц.
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Він зазначив, можливо, така політика буде успішною вже після закінчення президентства Володимира Путіна.
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.
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