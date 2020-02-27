Можливий наступник Меркель закликав Німеччину і ЄС піти назустріч Росії

Колишній голова фракції Християнсько-демократичного союзу в бундестазі Фрідріх Мерц закликав Німеччину і ЄС піти назустріч Росії.

Зараз він висунув свою кандидатуру на пост голови ХДС.

– Росія дуже сильно ускладнює нам життя, але без Росії не вдасться досягти довгострокової стабільності в Європі.

Німеччина і Європа повинні йти назустріч Росії і використовувати всі способи для того, щоб в 21-му столітті точок дотику стало більше, – заявив Мерц.