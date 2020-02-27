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Факти / Світ

Не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну – голова ВООЗ

Жодна країна світу не має думати про те, що новий тип коронавірусу Covid-19 може її оминути.

За словами голови Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебрейєса, усі країни мають бути готові до першого випадку захворювання.

– Жодна країна не повинна припускати, що у неї не зафіксують випадків (Захворювання на коронавірус – Ред.). Це може бути фатальною помилкою. Цей вірус не зважає на кордони. Він не розрізняє раси чи етнічні приналежності, а також не враховує ВВП країни або рівень її розвитку, – сказав голова ВООЗ.

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Він додав, що зараз необхідно звернути увагу на те, що відбувається поза Китаєм, де тривалий час спостерігається зниження випадків захворювання.

Натомість лише за добу випадки інфікування коронавірусом зафіксували у Грузії, Греції, Бразилії, Македонії, Румунії, Пакистані та Норвегії.

Нагадаємо, кількість випадків захворювання на коронавірус у світі сягнула позначки у 82,5 тис. осіб.

Тедрос Адханом Гебрейєс не виключив ситуації, коли спалах коронавірусу переросте у пандемію. Він вважає, що світ має готуватися до найгіршого сценарію.

Джерело: CNBC

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