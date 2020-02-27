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Факти / Світ

Польща зареєструвала перший випадок коронавірусу

У Польщі стало відомо про перший випадок коронавірусу.

Інфікованою виявилась 25-річна жінка, що була місяць у відпустці в Тайланді. Симптоми з’явились ще під час відпочинку, але вона приймала антибіотики.

Днями, повернувшись до Польщі, жінці довелося звернутись у лікарню.

Читайте: У Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус

Результати тестів підтвердили зараження коронавірусом.

Зараз пацієнтка почувається нормально, але лікарі продовжують діагностику. Санітарні служби розшукують осіб, з якими жінка контактувала.

Нещодавно Факти ICTV публікували оновлену карту і хронологію поширення коронавірусу Covid-2019 світом.

Джерело: Express Ilustrowany

Фото: Dreamstime

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