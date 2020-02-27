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Факти / Світ

Саудівська Аравія зупиняє паломництво до Мекки та Медіни через коронавірус

У Саудівській Аравії ухвалили рішення про заборону паломництва до міст Мекка та Медіна.

Країна не має жодного зареєстрованого випадку поширення коронавірусу, тому заборона паломництва стосується, у першу чергу, іноземних туристів.

У Мецці знаходиться головне святилище ісламу – Кааба. Під час молитви усі мусульмани світу звертаються обличчям у напрямку цього храму.

Медіна відома тим, що там знаходиться мечеть пророка Мухаммеда.

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– Ми підтримуємо та вживаємо усі потрібні заходів щодо обмеження поширення коронавірусу та закликаємо своїх громадян бути обережними перед поїздками в інші країни. Ми просимо Бога позбавити людство від цієї хвороби, – йдеться у заяві міністерства.

Епіцентром поширення коронавірусу серед країн Близького Сходу залишається Іран.

Нагадуємо, за повідомленням депутата іранського парламенту, коронавірус в Ірані забрав життя 50 людей.

Джерело: Aljazeera

Фото: Dreamstime

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