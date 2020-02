Саудівська Аравія зупиняє паломництво до Мекки та Медіни через коронавірус

У Саудівській Аравії ухвалили рішення про заборону паломництва до міст Мекка та Медіна.

Країна не має жодного зареєстрованого випадку поширення коронавірусу, тому заборона паломництва стосується, у першу чергу, іноземних туристів.

У Мецці знаходиться головне святилище ісламу – Кааба. Під час молитви усі мусульмани світу звертаються обличчям у напрямку цього храму.

Медіна відома тим, що там знаходиться мечеть пророка Мухаммеда.

