Трамп назвав боротьбу з коронавірусом пріоритетом номер один

Президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є здоров’я і безпека американців.

Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом.

– Ми готові адаптуватися і готові робити все, що потрібно у міру поширення хвороби – якщо вона буде поширюватися, – сказав американський лідер.

Він зазначив, що його уряд, в якості одного із заходів, може припинити транспортне сполучення з Італією і Південною Кореєю, однак зараз для цього невідповідний час.

– Ми взяли на ранньому етапі кілька дуже хороших рішень – рішень, які були висміяні в самому початку. Ми закрили наші кордони для рейсів, що прибувають з певних районів … уражених коронавірусом. І ми зробили це заздалегідь, – підкреслив президент США.

Читайте: Ефективного лікування коронавірусу поки немає – ВООЗ

За словами Трампа, пріоритетом номер один зараз є здоров’я і безпеку американців. Президент запевнив, що ризик зараження коронавірусів для американців залишається дуже низьким.

Також Трамп заявив, що віце-президент Майк Пенс буде призначений відповідальним за боротьбу з коронавірусом на національному рівні.

Раніше в Сенаті США запропонували виділити $8,5 млрд на боротьбу з коронавірусом.