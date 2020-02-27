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Туристи скасовують бронювання у Римі через спалах коронавірусу

В італійському Римі спостерігається масове скасування бронювань у готелях через спалах нового типу коронавірусу Covid-19 в країні.

За інформацією місцевого видання Il Messaggero, туристи скасували близько 90% бронювань у березні.

Крім того, спад кількості бронювань спостерігається на всі місяці до червня.

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Прогнози експертів для туристичної галузі Італії також невтішні. Вони вважають, що її збитки складуть приблизно €50 млн за період семи-восьми місяців.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо закликає туристів не боятися приїжджати в країну, адже спалах захворювання локалізований лише в невеликій частині держави.

Нагадаємо, на новий тип коронавірусу в Італії захворіли же 528 людей, інфекція призвела до 14 летальних випадків.

Також 27 лютого стало відомо, що в Італії на коронавірус захворіла громадянка України.

Джерело: Il Messaggero

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