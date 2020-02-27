У Японії жінка вдруге захворіла на коронавірус

У Японії зафіксували перший випадок, коли людина двічі інфікувалась коронавірусом.

Нею стала 40-річна японка, що працює екскурсоводом на туристичних автобусах.

Уперше жінці підтвердили коронавірус ще 29 січня. Якраз тоді вона працювала на туристичному автобусі в Ухані, де зафіксували перший спалах інфекції.

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– За тиждень її виписали з лікарні, тому що тести показували негативний результат на коронавірус. Деякий час жінку турбував незначний кашель, а потім усі симптоми зникли. Але вже 21 лютого вона знову звернулася до лікаря з сильним болем у горлі та легенях. 26 лютого лікарі вдруге підтвердили коронавірус, – йдеться у повідомленні чиновників японського міста Осаки.

Наразі коронавірус у Японії виявили щонайменше у 186 осіб.

Науковці Китаю переконані, що випадки, коли коронавірус після лікування виявляли знову, зафіксовано у 14% пацієнтів. Дослідження впливу коронавірусу на людський організм продовжується.

У обох країнах пообіцяли продовжувати підтримувати зв’язок із колишніми пацієнтами після їх виписки.

Раніше Факти ICTV писали, що українка в Італії заразилась коронавірусом. У МЗС України підтвердили цю інформацію.