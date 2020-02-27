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Факти / Світ

В Італії українка заразилася коронавірусом Covid-19

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 серед українців.

Про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі.

– Кілька днів тому дівчина прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню, – йдеться у повідомленні.

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Зараз пацієнтка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

Багато хворих у всьому світі одужують, проте у ВООЗ заявили, що наразі немає ефективного лікування коронавірусу Covid-19.

Джерело: CremonaoggiFanpage

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