В Італії українка заразилася коронавірусом Covid-19

В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 серед українців.
Про це повідомив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі.
– Кілька днів тому дівчина прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому дівчина в супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила в лікарню, – йдеться у повідомленні.
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Зараз пацієнтка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.
Багато хворих у всьому світі одужують, проте у ВООЗ заявили, що наразі немає ефективного лікування коронавірусу Covid-19.
Джерело: Cremonaoggi, Fanpage
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