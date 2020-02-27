В Японії через коронавірус закриють школи

В Японії задля уникнненя поширення коронавірусу прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вимагає закрити всі школи.
Прем’єр-міністр звернувся до керівництва навчальних закладів з проханням відпустити дітей на канікули раніше.
Всього в Японії було зафіксовано понад 800 випадків зараження на коронавірус.
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У всьому світу зареєстрували понад 80 тис. випадків зараження Covid-19. Всього від коронавірусу померли понад 2 тис. осіб.
До слова, у Японії зафіксували перший випадок, коли людина двічі інфікувалась коронавірусом.
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