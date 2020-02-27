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Факти / Світ

В Японії через коронавірус закриють школи

В Японії задля уникнненя поширення коронавірусу прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе вимагає закрити всі школи.

Прем’єр-міністр звернувся до керівництва навчальних закладів з проханням відпустити дітей на канікули раніше.

Всього в Японії було зафіксовано понад 800 випадків зараження на коронавірус.

Читайте: Коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

У всьому світу зареєстрували понад 80 тис. випадків зараження Covid-19. Всього від коронавірусу померли понад 2 тис. осіб.

До слова, у Японії зафіксували перший випадок, коли людина двічі інфікувалась коронавірусом.

Джерело: NHK

Фото: Dreamstime

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