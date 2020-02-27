Вакцини проти коронавірусу немає, створити її швидко не вийде – інститут Роберта Коха

На прес-конференції інституту Роберта Коха у Німеччині розповіли, чому важко запобігти поширенню коронавірусу світом.

За словами віце-президента інституту Ларса Шаада, міжнародні обмеження на в’їзд не діють.

– Італія була першою європейською країною, яка скасувала всі рейси в Китай і провела перевірки всіх аеропортів. Однак вірус все одно проник до країни. Випадки зараження були очікуваними.

Професор запевнив, що й досі не відразу можна розпізнати інфекцію коронавірусу.

– Вакцини проти цього вірусу немає, розробити і ,головне, протестувати її так швидко неможливо.

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Він перелічив рекомендації, які допоможуть стримати поширення вірусу.

ізоляція інфікованих;

вивчення контактування та почерговості зараження;

транспортування та утримання пацієнтів під постійним наглядом.

За умови дотримання таких дій спалах коронавірусу можна буде втримати у рамках локального зараження.

Ларс Шаад додав, що найважливішим завданням є унеможливити контакти між хворими та здоровими. Блокування міст або цілих регіонів, як в Китаї та Італії, користі не принесло.

У інституті також нагадали, що треба частіше мити руки, а маска на обличчя потрібна лише у випадку, якщо людина хвора.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що домашні тварини можуть бути носіями коронавірусу.

Джерело: Inforadio