PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вакцини проти коронавірусу немає, створити її швидко не вийде – інститут Роберта Коха

На прес-конференції інституту Роберта Коха у Німеччині розповіли, чому важко запобігти поширенню коронавірусу світом.

За словами віце-президента інституту Ларса Шаада, міжнародні обмеження на в’їзд не діють.

– Італія була першою європейською країною, яка скасувала всі рейси в Китай і провела перевірки всіх аеропортів. Однак вірус все одно проник до країни. Випадки зараження були очікуваними.

Професор запевнив, що й досі не відразу можна розпізнати інфекцію коронавірусу.

– Вакцини проти цього вірусу немає, розробити і ,головне, протестувати її так швидко неможливо.

Читайте: В Італії українка заразилася коронавірусом Covid-19

Він перелічив рекомендації, які допоможуть стримати поширення вірусу.

  • ізоляція інфікованих;
  • вивчення контактування та почерговості зараження;
  • транспортування та утримання пацієнтів під постійним наглядом.

За умови дотримання таких дій спалах коронавірусу можна буде втримати у рамках локального зараження.

Ларс Шаад додав, що найважливішим завданням є унеможливити контакти між хворими та здоровими. Блокування міст або цілих регіонів, як в Китаї та Італії, користі не принесло.

У інституті також нагадали, що треба частіше мити руки, а маска на обличчя потрібна лише у випадку, якщо людина хвора.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що домашні тварини можуть бути носіями коронавірусу.

Джерело: Inforadio

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка