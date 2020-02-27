Вакцини проти коронавірусу немає, створити її швидко не вийде – інститут Роберта Коха

На прес-конференції інституту Роберта Коха у Німеччині розповіли, чому важко запобігти поширенню коронавірусу світом.
За словами віце-президента інституту Ларса Шаада, міжнародні обмеження на в’їзд не діють.
– Італія була першою європейською країною, яка скасувала всі рейси в Китай і провела перевірки всіх аеропортів. Однак вірус все одно проник до країни. Випадки зараження були очікуваними.
Професор запевнив, що й досі не відразу можна розпізнати інфекцію коронавірусу.
– Вакцини проти цього вірусу немає, розробити і ,головне, протестувати її так швидко неможливо.
Читайте: В Італії українка заразилася коронавірусом Covid-19
Він перелічив рекомендації, які допоможуть стримати поширення вірусу.
- ізоляція інфікованих;
- вивчення контактування та почерговості зараження;
- транспортування та утримання пацієнтів під постійним наглядом.
За умови дотримання таких дій спалах коронавірусу можна буде втримати у рамках локального зараження.
Ларс Шаад додав, що найважливішим завданням є унеможливити контакти між хворими та здоровими. Блокування міст або цілих регіонів, як в Китаї та Італії, користі не принесло.
У інституті також нагадали, що треба частіше мити руки, а маска на обличчя потрібна лише у випадку, якщо людина хвора.
Раніше Факти ICTV повідомляли, що домашні тварини можуть бути носіями коронавірусу.
Джерело: Inforadio