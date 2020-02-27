Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 26 лютого інфіковано 81 164 осіби.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 2 801 пацієнт. Із лікарень виписали 32 872 особи.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Китаї – 388 випадків. При цьому 52 людини померли від коронавірусу, а 2 386 осіб видужали.

Південна Корея за добу нарахувала 284 випадки зараження. Двоє корейців померли, четверо вилікувалися.

Італія – третя країна в світі за кількістю заражених – звітує про 93 особи, які заразилися коронавірусом за останні 24 години. Три людини померли. Читайте: Причин для паніки немає – Гончарук про ситуацію з коронавірусом в України

В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом. Але задля безпеки 45 українців та 27 іноземців евакуювали з китайського міста Ухань. Наразі вони перебувають на двотижневій обсервації у санаторії в Нових Санжарах. МОЗ України запевняє, що всі евакуйовані є здоровими.

Натомість в Італії зростає кількість зараженних. За добу кількість інфікованих в збільшилась на 132 особи, двоє із яких померли.

У зв’язку з такою ситуацією, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з Італії.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.