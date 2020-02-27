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Факти / Світ / Росія

ЄС розглядає введення нових кіберсанкцій проти Росії та Китаю

Євросоюз на цьому тижні планує обговорити санкції проти організацій з Росії та Китаю, а також кількох людей у відповідь на кібератаки.

П’ятеро дипломатів, знайомих з цим питанням, заявили, що переговори з запропонованих заходів почнуться вже на цьому тижні, відмовившись назвати цільові об’єкти і відповідні інциденти.

Цей крок стане першим застосуванням так званого режиму кіберсанкцій ЄС – набору інструментів, що включає заборони на поїздки і замороження активів, призначених для запобігання кібератак.

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Ці заходи можуть допомогти послабити деякі побоювання США щодо м’якості ЄС щодо Китаю після того, як блок чинив тиск з боку Вашингтона, щоб заборонити Huawei Technologies використовувати телекомунікаційні мережі наступного покоління, незважаючи на попередження про шпигунство.

Раніше єврокомісар заявив, що ЄС не зніматиме санкції з РФ без прогресу у виконанні Мінська.

Джерело: Bloomberg

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