Дуже високий: ВООЗ підвищила ризик поширення коронавірусу на глобальному рівні

Ризик поширення коронавірусу Covid-19 у світі є дуже високим, заявив на брифінгу глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

– Ми підвищили нашу оцінку ризику поширення Covid-19 на всі країни до дуже високого на глобальному рівні. Наступний крок – оголошення глобальної пандемії, – сказав він.

Водночас, за його словами, незважаючи на епідемію в деяких країнах, походження більшості випадків можна простежити і стримати поширення.

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Він зазначив, що розробляються більше 20 вакцин від коронавірусу, і перші результати будуть за кілька тижнів.

Гебреісус уточнив, що за межами Китаю кількість заражених коронавірусом сягнула 4 351 у 49 країнах, його жертвами стали 67 осіб.

Нагадаємо, загалом у світі зафіксовано більше 80 тис. випадків захворювання на новий тип коронавірусу. У Китаї померли вже 2 788 осіб.

Джерело: WHO