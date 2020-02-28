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Порносайт проти коронавірусу: жителям заражених районів відкрили VIP-доступ

Сайт xHamster запропонував жителям регіонів, де розповсюджується коронавірус Covid-19, безкоштовний преміум-доступ до порнографічного контенту до кінця березня.

– Якщо ви перебуваєте в зоні ризику коронавірусу, будь ласка, залишайтеся вдома, – йдеться у повідомленні на сайту.

Безкоштовне порно зможуть дивитися жителі Ломбардії, Венето, Тегерана, Канарських островів, Тегу в Південній Кореї та Уханя в Китаї.

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Сайт для дорослих пояснює, що найпростіший спосіб уникнути розповсюдження вірусу  – уникнути прямого контакту з іншими людьми.

–  І тут порно може допомогти, – заявили творці сайту.

До слова, раніше безкоштовну “полуничку” пропонували пасажирам лайнера Diamond Princess, який стоїть на ізоляції через коронавірус.

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