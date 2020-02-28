Коронавірус обрушив фондові ринки – компанії втратили $5 трлн

28 лютого спостерігається значне падіння вартості акцій багатьох компаній, що пов’язують із розповсюдженням нового типу коронавірусу у світі.

Загальна сума втрат від падіння становить $5 трлн.

– Паніка через розповсюдження коронавірусу призвела до втрат на світових фондових ринках, на яких спостерігається найгірший тиждень з часів світової фінансової кризи 2008 року, – повідомили в NBC News.

Читайте: Женевський автосалон скасували через спалах коронавірусу

Падіння основних фондових ринків Європи – на рівні 2-3%. Крім того, світовий індекс MSCI зафіксував падіння приблизно на 1% після відкриття європейських бірж.

Протягом тижня показники впали приблизно на 10%, що є найгіршим показником з жовтня 2008 року.

Очікується, що для підтримки світової економіки та уникнення глобальної рецесії ключові центральні банки знизять відсоткову ставку.

Нагадаємо, загалом у світі зафіксовано більше 80 тис. випадків захворювання на новий тип коронавірусу.

Його жертвами у Китаї стали вже 2 788 осіб, а поза межами країни зафіксовано 57 летальних випадків захворювання.

Джерело: NBC News