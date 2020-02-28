У Грузії зараженого коронавірусом іранця випадково випустили з лікарні

У Грузії відпустили з карантину іранця, якого тримали в лікарні з підозрою на коронавірус.

Ймовірно, його помилково випустили з лікарні, а потім повернули назад під час його вдячної промові на адресу грузинської медицини.

– Дякую моєму лікарю Ніні. Вона хороша жінка, доброзичлива, прекрасний лікар. Спасибі велике системі безпеки Грузії і поліцейським з літака, – іноземець прочитав з папірця заздалегідь підготовлену промову.

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Закінчити йому не дали, негайно повернули в лікарню. Біля стаціонару іранця чекали грузинські журналісти, які намагалися підійти ближче до іноземця.

Лікарі, які повертали іноземця в стаціонар, заявили, що він не здоровий.

Нагадаємо, наразі в Грузії зафіксовано лише один випадок зараження коронавірусом.