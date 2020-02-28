PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У світі розробляється понад 20 вакцин від коронавірусу – ВООЗ

Більше 20 вакцин від коронавірусу перебувають зараз у процесі розробки. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, також він зазначив, що в організації оцінюють ризик поширення нового коронавируса, як дуже високий.

– Наші епідеміологи відслідковують зміни постійно, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID-19 до дуже високого на глобальному рівні, – підкреслив глава ВООЗ.

За його словами, на додаток до цього ще кілька терапевтичних засобів наразі проходять клінічні випробування.

Читайте: Коронавірус обрушив фондові ринки – компанії втратили $5 трлн

– Перші результати цих досліджень слід очікувати через кілька тижнів, – зазначив глава ВООЗ.

Нагадаємо, загалом у світі зафіксовано більше 80 тис. випадків захворювання на новий тип коронавірусу.

Його жертвами у Китаї стали вже 2 788 осіб, а поза межами країни зафіксовано 57 летальних випадків захворювання.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка