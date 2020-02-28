У світі розробляється понад 20 вакцин від коронавірусу – ВООЗ

Більше 20 вакцин від коронавірусу перебувають зараз у процесі розробки. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, також він зазначив, що в організації оцінюють ризик поширення нового коронавируса, як дуже високий.

– Наші епідеміологи відслідковують зміни постійно, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID-19 до дуже високого на глобальному рівні, – підкреслив глава ВООЗ.

За його словами, на додаток до цього ще кілька терапевтичних засобів наразі проходять клінічні випробування.

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– Перші результати цих досліджень слід очікувати через кілька тижнів, – зазначив глава ВООЗ.

Нагадаємо, загалом у світі зафіксовано більше 80 тис. випадків захворювання на новий тип коронавірусу.

Його жертвами у Китаї стали вже 2 788 осіб, а поза межами країни зафіксовано 57 летальних випадків захворювання.