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В Азербайджані підтвердили перший випадок коронавірусу – захворів росіянин

В Азербайджані повідомили про перший підтверджений випадок коронавірусу Covid-19.

Інфекцію виявили у громадянина Росії, що приїхав до Азербайджану з Ірану.

– Пацієнта помістили до інфекційного блоку спеціального режиму, – запевнили у місцевому оперативному штабі.

 

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Стан пацієнта оцінюється як стабільний.

Наразі для запобігання поширенню коронавірусу фахівці шукають людей, з якими контактував хворий.

Це вже четвертий випадок зараження смертельним вірусом серед росіян. Першими пацієнтами стали троє російських туристів, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess.

Нещодавно глава ВООЗ заявив, що навряд чи інфекція коронавірусу зможе оминути якусь країну.

Джерело: Медуза

Фото: Dreamstime

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