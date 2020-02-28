Велика Британія повідомила про 20 заражених на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення Великої Британії повідомило про перший випадок передачі коронавірусу від людини до людини в країні.

– Вірус був переданий у Великій Британії, але початкове джерело вірусу наразі неясне. У нас немає повного розуміння ланцюжка передачі в цьому випадку, але немає жодного безпосередньо ідентифікованого зв’язку з закордонними подорожами, – заявив головний медичний лікар Кріс Уітті.

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Водночас він заявив, що в Англії вже підтверджено 20 випадків зараження коронавірусом.

– Ще один пацієнт в Англії дав позитивний результат на Covid-19. Вірус був переданий у Великій Британії. Поки не ясно, чи був це контакт прямий або непрямий від особи, що недавно повернувся з-за кордону. Це розслідується, і почалося відстеження контактів, – додав лікар.