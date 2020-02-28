Женевський автосалон скасували через спалах коронавірусу

На Федеральний зборах у Швейцарії ухвалили рішення про заборону на публічні та приватні демонстрації чисельністю понад 1 тис. осіб, яка триватиме до 15 березня.

У зв’язку з введенням цієї заборони організатори Женевського автосалону ухвалили рішення про скасування заходу.

Відкриття Женевського автосалону мало відбутися 3 березня.

Організатори заходу доклали максимум зусиль, щоб провести його, проте вже не в змозі обійти заборону влади. Вони також не збираються переносити Женевський автосалон на іншу дату, через що можна впевнено сказати, що у 2020 році його не буде.

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Всім людям, які купили квитки на виставку, повернуть гроші, а ось учасники автосалону не отримають компенсацію. Виробники повинні розібрати свої стенди до 7 березня.

Захід проводили щорічно з 1947 року. Це – його перша відміна за більш ніж 70 років.

Нагадаємо, Женевський автосалон став не першим заходом, на який вплинув спалах нового типу коронавірусу.

Так, компанія Facebook скасувала щорічну конференцію розробників F8 через поширення захворювання.

Джерело: The Verge