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Факти / Світ

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

У суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусу на території США – в штаті Вашингтон.

Інших подробиць про смерть станом на суботу немає.

Чиновники планують провести прес-конференцію з більш детальною інформацією.

Читайте: Двох українців, які повернулися з Італії, перевіряють на коронавірус

У п’ятницю Центр з контролю і профілактики захворювань США повідомив, що число підтверджених випадків захворювання коронавірусів на території США досягла 62 осіб.

Раніше Велика Британія повідомила про 20 заражених на коронавірус.

Джерело: ABC News

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