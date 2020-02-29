В Ірані підпалили лікарню, куди нібито мали привезти хворих на коронавірус

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні, куди мали доправити хворих на коронавірус.

Жителі дізнались, що в лікарні перебувають 10 осіб, хворих на коронавірус з сусіднього міста Кум, яке вважають епіцентром коронавірусу в Ірані.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

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Однак підтвердження того, що саме до цієї лікарні привезли хворих на коронавірус, немає.

Раніше у румунському місті Бекет відбулися протест проти розміщення на карантин приїжджих з Італії румунів.

Джерело: Al Arabia