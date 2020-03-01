Коронавірус в Білорусі: підтверджено другий випадок захворювання

У Республіканському науково-практичному центрі епідеміології і мікробіології один з тестів виявив коронавірус 2019-nCoV у білоруски, яка проживає у Вітебській області.

– Тести виконувалися в рамках активного лабораторного контролю громадян, які повернулися з епідеміологічно несприятливих районів. Такі заходи в ці дні проходять по всій країні, – йдеться в повідомленні.

Жінка і двоє її колег прибули до Білорусі з північної Італії. Це стало причиною того, що їх викликали до закладу охорони здоров’я, щоб взяти аналізи і зробити тести.

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Їх госпіталізували у Вітебську обласну клінічну інфекційну лікарню. Стан здоров’я задовільний, ознак захворювання немає.

– Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні, – додали у відомстві.

Нагадаємо, 27 лютого в Білорусі підтвердили перший випадок зараження на коронавірусом. Зараження зафіксували у студента, який нещодавно повернувся з Ірану. Хворий знаходиться в задовільному стані.

Джерело: МОЗ Білорусі