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Факти / Світ

Лувр закрили для відвідування через коронавірус

У Франції через спалах коронавірусу відкриття Лувра перенесли на невизначений термін.

У зв’язку з епідемією дирекція музею проводить нараду з фахівцями.

– Інформаційна нарада про стан здоров’я, пов’язана з заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувра. Зараз музей не може відкритися, – повідомляє прес-служба музею.

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Всього в світі було зафіксовано понад 86 тис. випадків захворювання на коронавірус. Загинули понад 2 тис. 900 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що в Грузії через коронавірус в школах ввели двотижневі канікули.

Джерело: Musée du Louvre

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