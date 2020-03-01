Лувр закрили для відвідування через коронавірус

У Франції через спалах коронавірусу відкриття Лувра перенесли на невизначений термін.
У зв’язку з епідемією дирекція музею проводить нараду з фахівцями.
– Інформаційна нарада про стан здоров’я, пов’язана з заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувра. Зараз музей не може відкритися, – повідомляє прес-служба музею.
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Всього в світі було зафіксовано понад 86 тис. випадків захворювання на коронавірус. Загинули понад 2 тис. 900 осіб.
⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.
Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n
— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020
Раніше Факти ICTV писали, що в Грузії через коронавірус в школах ввели двотижневі канікули.
Джерело: Musée du Louvre