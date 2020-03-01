Спалах коронавірусу: головний лікар США закликав не купувати маски

На тлі поширення нового типу коронавірусу Covid-19 головний лікар США Джером Адамс закликав людей відмовитися від купівлі захисних масок.

За його словами, вони не допоможуть захиститися від зараження коронавірусом.

– Серйозно, люди, перестаньте купувати маски. Вони не ефективні у запобіганні зараження коронавірусом. Зате їх нестача може серйозним чином перешкодити роботі лікарів, які не зможуть нормально працювати і доглядати за пацієнтами без них, – повідомив Адамс.

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Він додав, що нестача масок піддає серйозній небезпеці населення і лікарів.

Seriously people- STOP BUYING MASKS! They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

Головний лікар США також розповів, що найкраща профілактика від захворювання на коронавірус – миття рук і перебування вдома.

Адамс рекомендує зробити і щеплення від грипу, щоб медики були зосереджені на лікуванні пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу продовжують вводити нові обмеження в спробах не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

У столиці Грузії Тбілісі вирішили оголосити двотижневі канікули, щоб не наражати учнів на небезпеку.

Джерело: U.S. Surgeon General