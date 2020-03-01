PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Спалах коронавірусу: головний лікар США закликав не купувати маски

На тлі поширення нового типу коронавірусу Covid-19 головний лікар США Джером Адамс закликав людей відмовитися від купівлі захисних масок.

За його словами, вони не допоможуть захиститися від зараження коронавірусом.

– Серйозно, люди, перестаньте купувати маски. Вони не ефективні у запобіганні зараження коронавірусом. Зате їх нестача може серйозним чином перешкодити роботі лікарів, які не зможуть нормально працювати і доглядати за пацієнтами без них, – повідомив Адамс.

Читайте: Підозра на коронавірус в українських туристів з Італії не підтвердилася

Він додав, що нестача масок піддає серйозній небезпеці населення і лікарів.

Головний лікар США також розповів, що найкраща профілактика від захворювання на коронавірус – миття рук і перебування вдома.

Адамс рекомендує зробити і щеплення від грипу, щоб медики були зосереджені на лікуванні пацієнтів з Covid-19.

Нагадаємо, у багатьох країнах світу продовжують вводити нові обмеження в спробах не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

У столиці Грузії Тбілісі вирішили оголосити двотижневі канікули, щоб не наражати учнів на небезпеку.

Джерело: U.S. Surgeon General

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка