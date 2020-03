Спалах коронавірусу: ВООЗ підвищила рівень глобального ризику

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила показник глобального ризику поширення нового типу коронавірусу Covid-19 до дуже високого.

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус. Він додав, що зараз у світі спостерігається високий ризик поширення інфекції.

Ризики поширення нового типу коронавірусу в Китаї залишили на дуже високому рівні.

On 28 February, @WHO raised the risk assessment for the #COVID19 outbreak

to “very high” globally, based on the spread of the new #coronavirus & countries’ capacity to respond.

The risk within #China remained unchanged as “very high.”

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 29, 2020