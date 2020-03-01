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Факти / Світ

Спалах коронавірусу: ВООЗ підвищила рівень глобального ризику

Всесвітня організація охорони здоров’я змінила показник глобального ризику поширення нового типу коронавірусу Covid-19 до дуже високого.

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус. Він додав, що зараз у світі спостерігається високий ризик поширення інфекції.

– Наші епідеміологи постійно стежать за цими подіями, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу Covid-19 до дуже високого на глобальному рівні, – повідомив Гебрейєсус.

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Ризики поширення нового типу коронавірусу в Китаї залишили на дуже високому рівні.

Глава ВООЗ додав, що страх і дезінформація наразі є найбільшими проблемами у боротьбі із захворюванням.

Нагадаємо, наразі відомо про 85,4 тис. випадків захворювання на коронавірус у світі. Кількість пацієнтів за межами Китаю – 6 009 осіб.

Всього за добу було підтверджено 1 318 нових випадків зараження.

Джерело: Тедрос Аданом Гебрейєсус

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