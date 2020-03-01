Тисячі мігрантів почали збиратися на кордоні Туреччини з ЄС

В ніч на 1 березня на кордоні Туреччини з Грецією зібралися близько 13 тис. мігрантів.

За інформацією Міжнародної організації з міграції, така кількість людей перебуває на офіційних пунктах пропуску та неформальних прикордонних переходах.

Групи мігрантів налічують від кількох десятків до кількох тис. людей.

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Більшість з них чоловіки, які прибули на пункти пропуску на авто і громадському транспорті зі Стамбула.

За інформацією міністра внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, наразі кордон через провінцію Едірне нібито перетнули близько 47,1 тис. мігрантів. Однак Греція і Болгарія поки не підтверджують такої кількості переходів через пункти пропуску на кордоні.

Заступник міністра оборони Алківіадіс Стефаніс вважає, що турецька влада не тільки не зупиняє мігрантів, але й допомагає їм перетнути кордон.

У свою чергу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала про те, що ситуація на кордоні країн ЄС з Туреччиною викликає стурбованість.

Нагадаємо, 28 лютого Туреччина відкрила свої кордони в Європу для сирійських біженців. Таке рішення ухвалили після атаки на турецьку військову колону в Сирії.