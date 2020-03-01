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Факти / Світ

У Грузії через коронавірус в школах ввели двотижневі канікули

У столиці Грузії Тбілісі через загрозу коронавірусу влада ухвалила рішення призупинити процес навчання і ввести двотижневі канікули.

З 2 по 16 березня в школах Тбілісі почнуться весняні канікули.

Читайте: У Києві підготовлено 500 місць на випадок поширення коронавірусу

До слова, в суботу в Грузії виявили третій випадок захворювання на коронавірус. Захворів громадян країни, який повернувся з Ірану.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вірменії зафіксували перше зараження коронавірусом.

Джерело: Грузія.онлайн

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