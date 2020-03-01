У Вірменії зафіксували перше зараження коронавірусом

У Вірменії в першого пацієнта виявили захворювання новими типом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, захворювання діагностували у 29-річного жителя країни, який нещодавно повернувся з Ірану, де спостерігається спалах коронавірусу.

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У його дружини, яка також побувала в Ірані, тести не підтвердили наявність інфекції в організмі. Чоловіка помістять на карантин і обмежать від прямих контактів з іншими людьми.

Нагадаємо, 24 лютого влада Вірменії ухвалила рішення про закриття кордону з Іраном на два тижні, щоб не допустити потрапляння коронавірусу Covid-19 в країну.

Наразі в Ірані відомо про 593 випадки захворювання інфекцією, яка призвела до 43 летальних випадків.

Також продовжує зростати кількість пацієнтів у світі. Новим типом коронавірусу за межами Китаю захворіли вже понад 6 тис. людей.