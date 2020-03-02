Чи стане Європа новим Китаєм – як поширюється коронавірус світом

В Італії на коронавірус захворіли майже тисяча людей, з них 20 померли. В регіоні Ломбардія влада створила спеціальну карантинну зону. До неї потрапили 10 містечок. Серед хворих в Італії з’явилася і перша українка.

Було припинено навчання у школах та університетах. Консульство України на тиждень зупиняло прийом документів.

Окрім Італії, коронавірус починає стрімко розповсюджуватися й на інші країни Європи.

Хвороба вже потрапила на територію Австрії, Швейцарії, Румунії, Білорусі, Норвегії та Фінляндії. У Румунії виникла паніка, схожа на ту, що була в українських Нових Санжарах. Масова істерія охопила й Іран. Люди настільки налякані, що підпалили лікарню, куди привезли хворих на коронавірус.

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Пасажири намагаються переконувати, що не хворі. Іноді дуже оригінальним методом.

Та чи зможе вірус потрапити на українську територію? Лікарі іронізують: він має значно більше шансів бути завезеним до країни не зі Сходу, звідки його чекали в Санжарах, а з Заходу.

Тим часом, в Україні з’явився спеціальний гелікоптер для екстреного транспортування хворих. У зв’язку з коронавірусом його повернули з Малі, де використовували у миротворчій місії ООН. Медперсонал пройшов спецпідготовку.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров’я цього тижня оголосила максимально високий рівень загрози епідемії коронавірусу. При цьому експерти заявляють – її ще можна зупинити, якщо перекрити шляхи розповсюдження вірусу.

Що це можливо, демонструє ситуація в Китаї, звідки й поширилась хвороба. Захворюваність на коронавірус там пішла на спад.

До того ж, вчені вже розшифрували геном коронавірусу. Китайська влада розробила препарат для лікування хворих, а отже і поява вакцини, кажуть інфекціоністи, справа кількох місяців.

Факти ICTV раніше писали про те, що в Італії кількість заражених на коронавірус різко зросла на 50%.