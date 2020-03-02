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Факти / Світ

Дозволяв сидіти на троні: принц Ендрю приводив жінок в Букінгемський палац

Принц Ендрю влаштовував побачення в Букінгемському палаці і дозволяв сидіти американській моделі, зірці шоу Танці на льоду Баррет Капріс.

Їхній роман тривав всього кілька місяців. Пара зустрічалася в 2000-х роках, герцогу було 40, коли він познайомився з 28-річною моделлю.

Принц Эндрю

Протягом цього часу пара регулярно розмовляла по телефону і кілька разів таємно зустрічалася.

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За інформацією ЗМІ, принц Ендрю сам запросив модель в Букінгемський палац і навіть дозволив посидіти на золотому державному троні королеви Вікторії.

Також принц дозволив моделі забрати чашу, яку вона віддала своїй мамі.

Раніше Факти ICTV писали, що відома ведуча та екс-дівчина принца Гарі наклала на себе руки.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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