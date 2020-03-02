PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іранський чиновник помер від коронавірусу

В Ірані від коронавирусу помер Сейєд Мохаммад Мірміхаммаді, член дорадчого органу при Вищому керівнику Ірану – Ради доцільності.

Згідно з офіційною статистикою, Іран – одна з країн, яка найбільше постраждала від епідемії коронавірусу.

У країні від коронавірусу померли понад три десятки людей, близько 400 заразилися новим типом вірусу.

Читайте: В Ірані від коронавірусу померли 50 осіб – депутат

Серед інфікованих – віце-президент, заступник міністра охорони здоров’я, два парламентарія.

Парламент Ірану призупинив роботу через загрозу поширення коронавірусу.

Велика Британія, за повідомленнями МЗС країни, вирішила евакуювати з Ірану родичів дипломатів і низку співробітників посольства в Тегерані.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка