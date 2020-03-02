Іранський чиновник помер від коронавірусу

В Ірані від коронавирусу помер Сейєд Мохаммад Мірміхаммаді, член дорадчого органу при Вищому керівнику Ірану – Ради доцільності.

Згідно з офіційною статистикою, Іран – одна з країн, яка найбільше постраждала від епідемії коронавірусу.

У країні від коронавірусу померли понад три десятки людей, близько 400 заразилися новим типом вірусу.

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Серед інфікованих – віце-президент, заступник міністра охорони здоров’я, два парламентарія.

Парламент Ірану призупинив роботу через загрозу поширення коронавірусу.

Велика Британія, за повідомленнями МЗС країни, вирішила евакуювати з Ірану родичів дипломатів і низку співробітників посольства в Тегерані.