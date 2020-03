Чоловік, що захопив у заручники 30 людей на Філіппінах, здався

У передмісті Маніли, місті Сан-Хуан озброєний чоловік захопив заручників у торговому центрі.

Інцидент стався в торговому центрі Greenhills mall близько 8 ранку. Злочинець – колишній охоронець торгового центру. Він взяв у заручники близько 30 осіб, частина з яких – співробітники Greenhills mall.

Злочинець був озброєний вогнепальною зброєю і гранатами. Він поранив одного із заручників.

🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE

