Намагалися штурмувати будівлю уряду: у Молдові почалися антиурядові протести

Тисячі ветеранів війни на Дністрі вийшли на вулиці столиці Молдови Кишиніва, щоб домогтися відставки уряду.

Протестувальники спробували штурмувати будівлю молдавського уряду, проте їм вдалося лише розбити скло на вхідних дверях.

Після цього правоохоронці посилили кордон навколо будівлі.

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Ветерани вимагають відправити у відставку президента країни Ігоря Додона, Кабінет міністрів, а також намагаються домогтися зустрічі з представниками уряду.

На акції протесту скандують такі слогани як Геть Додона, Геть уряд, Ми – народ, Додон – зрадник, Кіку на смітник, разом з Чокоєм.

Наразі учасники протесту частково перекрили рух транспорту біля будівлі уряду і загрожують заблокувати дороги у всьому місті, якщо ніхто не вийде до них.

Їх обурила заява глави МЗС Молдови Ауреліу Чокоя про те, що саме втручання російської армії допомогло припинити конфлікт у Придністров’ї.

Протестувальники також висловлюють загальне невдоволення проросійською орієнтацією керівництва Молдови.

Джерело: NewsMaker