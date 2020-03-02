Показ мод та футбол без глядачів. Хто втрачає мільярди через коронавірус

У понеділок 500 найбагатших людей світу з рейтингу Bloomberg втратили $139 млрд через коронавірус.

Фондові ринки обвалилися, біржі лихоманить, інвестори бояться негативного впливу коронавіруса на світову економіку.

Найбільше гаманці схудли у засновника Amazon Джефа Безоса та власника бренду Louis Vuitton Бернара Арно. Обидва втратили майже по 5 млрд зелених.

Порти Піднебесної завалені вантажами, які просто стоять на місці, а моряки міжнародних компаній по два тижні перебувають на карантині.

Китайська промисловість фактично зупинилась. А це за оцінками МВФ – майже 20% світового виробництва.

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Впав попит на українські облігації внутрішньої державної позики, а це один з важливих інструментів, за допомогою якого мінфін зміцнював гривню.

Поки Китайський дракон на лікарняному, від коронавірусу вже потерпає Європа. Найбільше вражена Італія, де скасовано більшість публічних заходів. Нездійсненою виявилася місія зйомок у Венеції відомого блокбастеру з Томом Крузом. Продовження шпигунської саги призупинено.

Однією рукою туроператори, авіаперевізники і власники готелів хапаються за голову. Проте другою рукою бізнес міцно тримається за гаманець. Адже квитки та бронювання туристам ніхто не повертає.

В уряді Австралії вже заявили, що коронавірус та його наслідки для економіки Канберри небезпечніше за масові лісові пожежі, які прокотилися країною. І справа не лише у туристах, а й у третині експорту, який припадає на Китай.

Через коронавірус США та Південна Корея відклали спільні військові навчання. У жорна коронавірусу потрапили навіть спорт та мода.

На тижні моди у Мілані показ Armani пройшов в умовах карантину без глядачів.

У міжнародному олімпійському комітеті та УЄФА не виключають скасування Олімпіади та Євро-2020. Італійські футбольні матчі вже проходять із порожніми трибунами.

Чотири гри серії А в Італії і одна у Лізі Європи вже пройшли взагалі без глядачів. А тамтешня преса повідомляє, що заразу підхопив 22-річний професійний футболіст клубу П’янезе.

Через коронавірус під загрозою проведення також Гран-прі Китаю з Формули-1 та Євробачення, яке цього року має пройти у Нідерландах.