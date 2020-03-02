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Факти / Світ

Поширення коронавірусу: у Китаї через зупинку виробництва очистилося повітря

У лютому в Китаї покращилась якість повітря. Це зафіксували супутники NASA і Європейського космічного агентства.

Дослідники опублікували фото, де видно щільність концентрації діоксиду азоту (NO2) в атмосфері з 1 до 20 січня, перед тим як влада Китаю почала впроваджувати карантинні заходи.

Другий кадр показує стан повітря під час карантину з 10 до 25 лютого, коли обмеження вже запровадили.

Стан повітря в Китаї

Фахівці припускають, що так сталося через зупинку виробництво на багатьох заводах країни. Дослідник NASA Фей Лю зауважив, що забруднення повітря має тенденцію зменшуватися у період свят, коли підприємства закриваються.

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Однак у NASA переконані, що це зниження – більше, ніж просто сезонний прояв чи щось пов’язане з погодою.

– Це перший раз, коли я побачив такий різкий спад на такій великій території. У цьому році темпи зниження більш значні, ніж в минулі роки, і тривають довше, – наголосив дослідник якості повітря в Центрі космічних польотів NASA Фей Лю.

До слова, через поширення коронавірусу в Італії 10 міст були повністю закриті на карантин.

Джерело: NASA

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