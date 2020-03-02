Повернувся з Італії: в Тунісі чоловік захворів на коронавірус

2 березня в Тунісі зафіксували перший випадок зараження на коронавірус.

Інфікування Covid-19 підтвердили у 40-річного громадянина Тунісу. За даними Міністерства охорони здоров’я, він нещодавно повернувся з Італії.

Всього в світі було зафіксовано понад 87 тис. випадків зараження на коронавірус. Померли від Covid-19 в усьому світі 2 980 осіб.

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Найбільше число смертельних випадків зафіксували у китайській провінції Хубей (там знаходиться Ухань).

Перше місце за кількістю заражених Covid-19 за межами Азії Італія займає перше місце. У країні за дві доби кількість заражених збільшилася в два рази.

До слова, в Україні було 20 підозр на коронавірус. Однак жодне з них не підтвердилося.

Джерело: TAP