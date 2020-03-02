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Факти / Світ / Росія

Росія не збирається ні з ким воювати – Путін

Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю ТАСС.

Так, Путін зазначив, що Росія просто створює ситуацію, що виключає у інших країн навіть намір розв’язати з Москвою збройний конфлікт.

– Ми (Росія, – Ред.) не збираємося ні з ким воювати. Ми збираємося створити умови для того, щоб ніхто не думав з нами воювати, – заявив він.

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Володимир Путін також додав, що Росія займає сьоме місце в світі за військовим бюджетом.

Раніше Факти ICTV розбирали, яку пастку може готувати Путін для України.

Джерело: ТАСС

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