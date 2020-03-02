Росія не збирається ні з ким воювати – Путін

Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю ТАСС.
Так, Путін зазначив, що Росія просто створює ситуацію, що виключає у інших країн навіть намір розв’язати з Москвою збройний конфлікт.
– Ми (Росія, – Ред.) не збираємося ні з ким воювати. Ми збираємося створити умови для того, щоб ніхто не думав з нами воювати, – заявив він.
Читайте: “Братні народи” і можливість домовитися – інтерв’ю Путіна про Україну
Володимир Путін також додав, що Росія займає сьоме місце в світі за військовим бюджетом.
Раніше Факти ICTV розбирали, яку пастку може готувати Путін для України.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==