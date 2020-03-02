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Факти / Світ

Ryanair скорочує рейси через коронавірус

У зв’язку зі спалахом коронавірусу популярна авіакомпанія Ryanair скорочує програму перельотів з Італії та в країну на 25%.

Скорочувати рейси планують на три тижні – з 17 березня по 8 квітня.

Читайте: Вимірювання температури неефективне при виявленні коронавірусу – ВООЗ

Через коронавірус багато пасажирів бронюють квитки, але не з’являються на рейси. Особливо в Італію.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні лабораторно не підтвердилося жодна підозра захворювання новим типом коронавірусу Covid-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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