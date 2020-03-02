PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Співробітник ВООЗ заразився китайським коронавірусом

Новим типом коронавірусу заразився співробітник іранського підрозділу ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила в Twitter про зараження співробітника.

У інфікованого захворювання протікає в легкій формі.

Читайте: В Італії кількість заражених на коронавірус різко зросла на 50%

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають вимір температури неефективним для запобігання коронавірусу.

Всього в світі станом на 2 березня інфіковані понад 89 тис. осіб.

В Україні жодного випадку зараження на коронавірус не виявили.

Джерело: World Health Organization

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка