Співробітник ВООЗ заразився китайським коронавірусом

Новим типом коронавірусу заразився співробітник іранського підрозділу ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила в Twitter про зараження співробітника.

У інфікованого захворювання протікає в легкій формі.

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До слова, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають вимір температури неефективним для запобігання коронавірусу.

Всього в світі станом на 2 березня інфіковані понад 89 тис. осіб.

В Україні жодного випадку зараження на коронавірус не виявили.

Джерело: World Health Organization