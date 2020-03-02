В Італії кількість заражених на коронавірус різко зросла на 50%

В Італії випадків зараження на коронавірус збільшилося на 50%. У порівнянні з суботою, 29 лютого, коли було зафіксовано 1128 підтверджених випадків Covid-19, в неділю оголосили про 1694 інфікованих.

Всього від коронавірусу в Італії загинули 34 людини. Серед усіх країн за межами Азії, Італія займає перше місце за кількістю інфікованих Covid-19.

У зв’язку з цим американська авіакомпанія Delta Air Lines призупиняє польоти з США в Мілан. Останній рейс вилетить з Нью-Йорка в понеділок, 2 березня, а останній зворотний рейс буде у вівторок, 3 березня.

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В авіакомпанії повідомили, що в Мілан польоти відновлять 1 травня, при цьому римські рейси не постраждають.

Також через спалах коронавірусу у відомому оперному театрі в Мілані Ла Скала зупинили роботу і скасували всі спектаклі.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Америка розширює обмеження на поїздки з Ірану і посилює рекомендації по поїздкам в деякі регіони Південної Кореї та Італії.

Також президент США Дональд Трамп оголосив про нові процедури перевірки людей, які приїхали з країн високого ризику.

Раніше Китай опублікував велике дослідження про Covid-19, в якому з’ясувалося, що понад 80% випадків були легкими, при цьому хворі та люди похилого віку піддаються найбільшому ризику.