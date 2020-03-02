Вимірювання температури неефективне у виявленні коронавірусу – ВООЗ

Вимірювання температури у пасажирів під час в’їзду в країну для запобігання коронавіурсу Covid-19 – витратна і не цілком ефективна процедура, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я.
– Контроль температури тіла на в’їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранні стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жаропонижаючі препарати і таким чином приховати симптоми.
Зокрема, такі заходи вимагають великих інвестицій, однак користі від цього може бути зовсім мало, – йдеться в рекомендаціях ВООЗ.
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Нагадаємо, спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.
Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 2 березня інфіковано 89 073 особи.
Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 3 048 пацієнтів. Із лікарень виписали 45 095 осіб.
Джерело: ВООЗ