Вимірювання температури неефективне у виявленні коронавірусу – ВООЗ

Вимірювання температури у пасажирів під час в’їзду в країну для запобігання коронавіурсу Covid-19 – витратна і не цілком ефективна процедура, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Контроль температури тіла на в’їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранні стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жаропонижаючі препарати і таким чином приховати симптоми.

Зокрема, такі заходи вимагають великих інвестицій, однак користі від цього може бути зовсім мало, – йдеться в рекомендаціях ВООЗ.