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Вимірювання температури неефективне у виявленні коронавірусу – ВООЗ

Вимірювання температури у пасажирів під час в’їзду в країну для запобігання коронавіурсу Covid-19 – витратна і не цілком ефективна процедура, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Контроль температури тіла на в’їзді або на виїзді сам по собі не є ефективним способом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути явних симптомів через ранні стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти жаропонижаючі препарати і таким чином приховати симптоми.

Зокрема, такі заходи вимагають великих інвестицій, однак користі від цього може бути зовсім мало, – йдеться в рекомендаціях ВООЗ.

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Нагадаємо, спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 2 березня інфіковано 89 073 особи.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 3 048 пацієнтів. Із лікарень виписали 45 095 осіб.

Джерело: ВООЗ

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