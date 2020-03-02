Звинувачується в симпатії до нацистів: Ватикан відкриває архіви часів Папи Пія XII

2 березня у Ватикані відкриють архівні документи часів Папи Пія XII, якого звинувачують у нацистській симпатії. Він очолював церкву під час Другої світової війни.

Критики звинуватили Пія XII в тому, що він мовчав під час Голокосту, ніколи публічно не засуджував переслідування і геноцид євреїв та інших.

Однак його захисники кажуть, що він закликав монастирі та інші католицькі установи приховувати тисячі євреїв.

– Відкриття архівів має вирішальне значення для сучасної історії церкви і світу, – сказав головний бібліотекар Ватикану кардинал Хосе Толентино Каласа де Мендонса.

Понад 150 людей подали заявки на доступ до архівів, хоча тільки 60 чоловік можуть бути розміщені в офісах одночасно.

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Серед перших, хто побачить документи, будуть представники єврейської громади в Римі, а також вчені з Яд Ва-Шем, Ізраїльського музею Голокосту та Меморіального музею Голокосту США.

До речі, Пій XII ніколи публічно не критикував нацистів за масові вбивства. Священнослужителі та інші люди наполягали на тому, щоб він висловився, і він відмовився це зробити.