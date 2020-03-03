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Через коронавірус: Венеціанська комісія скасувала засідання

Венеціанська комісія відмовилась від ідеї проведення засідання у Венеції.

– Через поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити пленарне засідання у Венеції.

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Заплановані документи будуть погоджувати письмово.

– Замість цього невідкладні думки на запит держав та погоджені тексти будуть затверджуватись у письмовій формі.

Раніше Європарламент вирішив перенести заходи Українського тижня, які були призначені на 3-5 березня, на невизначений термін.

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