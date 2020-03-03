Чи існують позаземні цивілізації та чим це може загрожувати людству

По всьому світу десятки людей спостерігають паранормальні явища. Дехто знімає дивні світлі об’єкти у небі на відео. Крім цього дивні об’єкти у космосі фіксують і потужні телескопи і космонавти.

Радянські космонавти Романенко та Гречко після польоту розповідали, що в ілюмінатор бачили щось зовсім дивне. А американські астронавти, які першими відвідали Місяць – Олдрідж та Армстронг, начебто взагалі бачили якісь кораблі. Перехоплення їхньої розмови зафіксував один із радіолюбителів.

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Релігійними стали одразу 12 астронавтів, усі що побували на Місяці. Тема НЛО зазвучала на міжнародному рівні навіть у Генасамблеї ООН у 1978 році.

Питання поставив прем’єр-міністр Гренади Ерік Гейри який заявив, що невпізнаних літальних об’єктів там спостерігається так багато, що це турбує місцевих жителів.

Сучасна наука не спромоглася це пояснити. Але навіть найскептичніше налаштованим вченим вже важко ігнорувати сигнали, які приходять з далекого космосу.

Таємничі радіохвилі, що повторюються з періодичністю раз на 16 днів, зафіксував радіотелескоп Чайм у Канаді. За зізнанням вчених, таке було не вперше.

А є ще й дивні об’єкти. Наприклад, зірка Теббі періодично зникає бо її затуляє щось величезне. Є теорія, що це може бути базою інопланетної цивілізації. Такий феномен у єдиному екземплярі, нічого подібного у всьому космосі досі не знайшли.

Минулого року телескоп Хабл сфотографував ідеально рівний червоний квадрат, якого в природі просто не може існувати.

Людство у відповідь теж постійно намагається вийти на зв’язок з позаземними цивілізаціями. Земляни неодноразово відправляли і відправляють їм послання.

Зараз на постійній основі цим займається світова організація METI, що навіть збирала SMS всіх охочих і відправляла їх у космічні глибини. Письменники фантасти такою надзвичайною комунікабельністю шоковані, у них давно відома гіпотеза темного лісу.

Згідно із цією теорією, колонізатори жодного разу не приходили з добром, як іспанці до індіанців. Всі прагнуть лише ресурсів, за які готові воювати і якщо мають кращу зброю, то у тих, до кого прийшли жодних шансів.

І навіть якщо вони не прибудуть особисто, то зможуть відправити зонд зброю або вірус, що може знищити нашу планету. Науковці ретельно вивчають всесвіт і екзопланети, де теоретично може існувати життя. Але знаходяться вони не близько.

Але НЛО бачать вже зараз, наприклад, США визнали і навіть продемонстрували відео 5-річної давнини, де бомбардувальники супроводжує те, що офіційно назвуть невпізнане повітряне явище.

Побачити щось позаземне так близько – це справжня вдача, особливо для уфологів. Загалом НЛО більше спостерігають влітку коли небо не затягнуто хмарами. З’являються вони частіше біля річок, близько чотирьох ранку, але завжди є й винятки.

Таємничі трикутники у Бельгії бачили сотні людей багато разів, пік їх появи припав на 1990-ті роки. То ж можливо перший реальний контакт із позаземними істотами не так вже і далеко. Та що буде, коли ми зустрінемося обличчя до обличчя – поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, які таємниці приховує темний бік Місяця.