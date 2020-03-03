Меркель розкритикувала Ердогана за спекуляцію на біженцях

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила невдоволення тим, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається тиснути на ЄС, використовуючи питання біженців.

– Я розумію, що турецький уряд і президент Ердоган очікували більшого від Європи. Однак я вважаю неприйнятним, що глава Туреччини і його уряд не виражають це невдоволення у діалозі з нами, з ЄС, а використовують біженців. Це – неправильний шлях, – заявила Меркель.

Канцлер Німеччини додала, що продовжить переговори з Туреччиною, щоб домогтися вирішення цієї проблеми.

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За її словами, Німеччина відкрита для підтримки Туреччини на двосторонній основі.

Нагадаємо, на 6 березня призначено позачергове засідання Ради ЄС, на якому обговорюватимуть ситуацію на грецько-турецькому кордоні, де зібралися сотні сирійських біженців.

Така ситуація склалася через те, що Туреччина відкрила свої кордони з Європою для біженців після ескалації бойових дій в Сирії.